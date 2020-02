A Chi l’ha visto?, L’Assedio e Atlantide focus sul Coronavirus: la tv del 25 febbraio

Per la prima serata in tv, mercoledì 26 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Non c’è campo”, con Beatrice Arnera, Vanessa Incontrada, Mirko Trovato, Eleonora Gaggero e Caterina Biasiol.

Perennemente attaccati ai loro cellulari e ai social media di cui non riescono più a fare a meno, alcuni liceali romani si ritrovano in gita in un piccolo e sperduto centro della Puglia. Accompagnati da una professoressa in crisi matrimoniale, saranno costretti a vivere un’intera settimana senza connessione riscoprendo la bellezza della natura e dei contatti vis à vis.

Su Canale Nove alle 21.25 l’appuntamento è con una nuova puntata de “L’Assedio”, il programma di interviste condotto da Daria Bignardi.

Tra gli ospiti di stasera ci saranno Andrea Grignolio, docente di Storia della Medicina e Bioetica all’Università San Raffaele di Milano e al Cnr; la biologa e attivista Emanuela Evangelista unica occidentale che vive in un villaggio di sessanta abitanti nel cuore della foresta amazzonica; e Peter Gomez in collegamento dalla newsroom di “Sono le venti” per aggiornamenti in tempo reale sul Coronavirus.

Immancabile anche la quota musicale e quindi saranno in studio il rapper Ghali, uno dei più amati cantautori del momento Tommaso Paradiso, lo chef stellato di fama internazionale Giorgio Locatelli e l’icona fashion e direttrice creativa di Vogue Japan Anna Dello Russo.

Non mancherà la scrittrice Michela Murgia, che commenterà le notizie di attualità.

RaiDue alle 21.20 trasmetterà la terza e quarta delle otto puntate della fiction “Il cacciatore – Seconda stagione”, con Francesco Foti, Francesco Montanari e Miriam Dalmazio. Gli episodi saranno intitolati “Venti febbraio” e “Terra bruciata”. Nel primo, Saverio e Carlo sono sulle tracce del braccio destro di Giovanni Brusca. Nel secondo, Saverio, per stanare Brusca, inizia a fare arresti.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli. Nel coso della puntata si parlerà anche dell’emergenza Coronavirus.

Su La7 alle 21.15 verrà proposta una nuova puntata di “Atlantide – Storia di uomini e di mondi”, condotto da Andrea Purgatori, dal titolo “Sindrome cinese”. Si parlerà di Coronavirus: il rischio di una pandemia e le nostre paure nascoste.

Su Rete4 alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “#CR4: La repubblica delle donne”, condotto da Piero Chiambretti.

Canale5 alle 21.20 proporrà “Chi vuol essere milionario?”, condotto da Gerry Scotti.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Alice in Wonderland”, con Mia Wasikowska; su Rai4 alle 21.20 “Welcome to the Punch – Nemici di sangue”, con James McAvoy; su Rai5 alle 21.15 “Janis – Little girl blue”; su La7D alle 21.30 “Mi chiamo Sam”, con Sean Penn; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Super Eruption”, con Richard Burgi; su La5 alle 21.10 “Un giorno come tanti”, con Kate Winslet; su Iris alle 21 “L’ultima parola – La vera storia di Dalton Trumbo”, con Bryan Cranston; e su Italia2 alle 21.20 “Lupin III: Tutti i tesori del mondo”.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra dalle 9 “Grande fratello vip – Live”; e su Real Time alle 21.10 il reality “Vite al limite”.