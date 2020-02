Primario dell’ospedale di Alzano positivo al Coronavirus

C’è anche un primario dell’ospedale Pesenti-Fenaroli di Alzano Lombardo tra i contagiati dal Coronavirus. Lo riporta Varesenews, spiegando che l’uomo è stato trovato positivo all’ospedale di Legnano. Il medico è ricoverato lì da sabato, quando ha lasciato il Pesenti-Fenaroli.

Oggi, durante la conferenza stampa in Regione, l’assessore al Welfare Giulio Gallera aveva parlato nello specifico del caso del medico: “Dai dati – aveva detto Gallera – emerge come significativa la situazione di Alzano con un numero non trascurabile di persone in quell’area risultate positive ma è presto per parlare di un focolaio perché potrebbe essersi trattato di altro. Nell’ospedale c’era un primario che è positivo e in qualche modo può essere lui quello che ha diffuso il virus”.

Sarebbero in corso accertamenti anche su un altro paziente, sempre proveniente dal Pesenti-Fenaroli.

Nel frattempo l’ospedale di Alzano rimane aperto, con priorità ai pazienti che presentano sintomi riconducibili al Covid 19.