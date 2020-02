Napoli-Barcellona, Pechino Express o Le Iene? La tv del 25 febbraio

Per la prima serata in tv, martedì 25 febbraio Canale5 alle 21 in diretta dallo stadio San Paolo di Napoli trasmetterà la partita di calcio tra Napoli e Barcellona, valida per l’andata degli ottavi di finale della Champions League. Martedì 18 marzo si giocherà la gara di ritorno in Spagna.

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “I nostri figli”, con Vanessa Incontrada, Giorgio Pasotti e Francesco Emanuele Chinnici.

Roberto e Anna Falco vivono a Senigallia, hanno due figli e il loro è un matrimonio riuscito. Lui è un piccolo imprenditore edile, lei invece è dipendente di un centro commerciale. Nei nostri anni dominati dalla crisi, Roberto e Anna si sono dati da fare per mettere su famiglia. Si sentono realizzati e guardano al futuro con ottimismo. Ma all’improvviso, di fronte ai Falco, un’altra famiglia si sgretola per sempre: Elena Di Stefano, cugina siciliana di Roberto, è stata uccisa in Sicilia dall’ex marito. Aveva tre figli, Luca, Giovanni e Claudio. Come altre migliaia di bambini e adolescenti, sono “quelli che restano” dopo la tragedia di un femminicidio. Se non ci sono parenti disposti a occuparsi di loro, saranno destinati alle case-famiglia. E così potrebbero passare anni. E “quelli che restano” rimarranno orfani per sempre. Ma Roberto e Anna, di fronte alla solitudine e al futuro vuoto di questi tre bambini siciliani, compiono una scelta che solo il cuore può dettare: prenderli subito in affidamento, per poi in seguito, dopo mille difficoltà, procedere alla loro adozione.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Pechino express 8 – Le stagioni dell’Oriente”. Costantino Della Gherardesca guida le coppie in gara attraverso le strade dell’estate thailandese. I concorrenti lasciano Hua Hin alla volta delle cascate di Sai Yok Noi, parte di un insieme di rapide che si trova all’interno del Parco Nazionale Sai Yok. Da qui oil percorso li porta dritti verso Bangkok, tappa finale della puntata. I viaggiatori dovranno percorrere 532 chilometri.

Su Italia1 alle 21.20 ci sarà una nuova puntata de “Le Iene show”, condotto da Alessia Marcuzzi, Nicola Savino, con la Gialappa’s band.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà “#cartabianca”, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.25 “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì”, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “Passengers Mistero ad alta quota”; su Rai5 alle 21.15 “Meduse”, con Sarah Adler; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Ladre per caso”, con Jean Reno; su Iris alle 21 “Chisum”, con John Wayne; e su Italia2 alle 21.20 “Crossing Point – I signori della droga”, con Shawn Lock.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Drop Dead Diva”, con April Bowlby. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Cattive ragazze”, “Le conseguenze”, “Affari di famiglia” e “Falso allarme”. Nel primo, Jane lavora sul caso di una ragazza vittima di uno sconosciuto che la ossessiona sulle piattaforme digitali. Nel secondo, Jane e Grayson si ritrovano con il caso di una donna che vorrebbe essere congelata, attraverso un trattamento criogenico. Nel terzo, Jane vorrebbe rivelare a Grayson la sua vera identità, ma lui è in coma. Nel quarto, Parker convince Jane ad aiutare Kim, che vuole accusare un centro estetico dell’omicidio di una modella giovanissima.

Da segnalare, infine, su La5 alle 21.10 la replica del “Grande fratello vip”; su Mediaset Extra dalle 9 “Grande fratello vip – Live”; e su Real Time alle 21.10 “Primo appuntamento”, con Flavio Montrucchio.