La Cassazione respinge il ricorso Consob contro Ubi Banca

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Consob contro Ubi Banca per il protocollo di intesa con Banca Lombarda del 2009. I supremi giudici – verdetto 4962 – hanno confermato la correttezza dei membri del Consiglio di Sorveglianza di Ubi Banca, così come stabilito dalla Corte di Appello di Brescia in data 19 giugno 2017.

I magistrati lombardi avevano detto no alle sanzioni chieste da Consob per circa 890mila euro, imponendo la restituzione ai ricorrenti membri del Consiglio di Sorveglianza di Ubi a fronte delle sanzioni già pagate. La Consob, come suo diritto, si era avvalsa del ricorso in Cassazione.

Questa sentenza pone fine alla questione che si trascinava dalla delibera Consob del 17 settembre 2015 che aveva disposto le sanzioni amministrative a carico dei consiglieri di sorveglianza di Ubi.