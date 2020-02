Gli studenti dei Salesiani a Pavia: “Triga Mark II una conoscenza davvero speciale”

Le classi quinte del centro Salesiano “Don Bosco” di Treviglio hanno visitato Pavia. Sono stati al laboratorio di energia nucleare applicata L.E.N.A. dell’Università degli Studi di Pavia, in città e al Museo della tecnica elettrica. Ci raccontano la loro esperienza.

Il 6 febbraio le quinte si sono dirette verso Pavia per un viaggio nella fisica e nella storia. La prima tappa è stata il Laboratorio di Energia Nucleare Applicata L.E.N.A. dell’Università degli Studi di Pavia. Qui abbiamo conosciuto Mark, Triga Mark II. Ha 55 anni ed è un reattore nucleare.

Ce l’hanno presentato i dottori Daniele Alloni e Fabio Zalaschi e il professore emerito dell’Università di Pavia Adalberto Piazzoli.

Abbiamo scoperto così che il reattore ha una potenza termica di 250 Kw (molto inferiore a quella di un normale reattore nucleare) ed è alimentato da barre di Uranio 235 arricchito. Il reattore è infatti un reattore di ricerca e dalla sua prima criticità, ovvero dalla sua accensione, è stato molte cose: importante strumento medico, produttore di radioisotopi, ha persino indagato sulla morte di Napoleone. Normalmente il reattore è utilizzato per svolgere molte attività di ricerca, tra le quali: determinare elementi in traccia, con l’analisi per attivazione neutronica, per fornire analisi quanto mai accurate, produzione di prodotti utilizzati in campo medico, datazione di reperti antichi ma anche per “tracciare” una mappa della sicurezza e qualità alimentare di un prodotto…

Dopo una lezione di fisica e sulla storia del nucleare in Italia, siamo andati nella cabina di controllo dove abbiamo incontrato il dottor Michele Prata che ci ha fornito altre interessanti informazioni sul reattore, come l’intrigante effetto Čerenkov, ovvero l’effetto che avviene quando le particelle superano la velocità della luce nel mezzo (la velocità della luce è imbattibile solo nel vuoto). Abbiamo quindi seguito il dottor Prata sulla struttura del reattore stesso, che purtroppo era spento, dove abbiamo potuto osservare il nocciolo (quello del LENA, anche per la sua natura di reattore di ricerca è uno dei pochi al mondo ad avere il nocciolo visibile).

Finita la visita al LENA, siamo andati in centro a Pavia per la pausa pranzo. Dopodiché l’ultima tappa: il Museo della tecnica elettrica, dove il curatore Francesco Pietra ci ha accompagnati lungo la storia della tecnica elettrica, le sue origini, il suo sviluppo e la sua diffusione fino alle possibili applicazioni future. Così si è concluso un viaggio da ricordare sicuramente.

Matteo Arigò