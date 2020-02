Gallera: “Media Valseriana zona rossa? È presto per definirla focolaio”

“Dai dati emerge la situazione non trascurabile di Alzano. C’era un primario positivo e potrebbe essere stato lui a diffondere il virus, ma è presto per dire se si tratta di un focolaio o della presenza di una persona che abbiamo già individuato e circoscritto”. Così l’assessore al Welfare Giulio Gallera durante la conferenza stampa organizzata dalla Regione Lombardia alle 17.

“Nell’ospedale di Alzano – aggiunge – stanno lavorando molto bene per mettere in quarantena il personale che è entrato in contatto con il caso positivo. Al momento stiamo valutando la situazione epidemiologica”.

In Bergamasca sono 14 i contagi confermati: 6 persone sono residenti a Nembro e sono tutte transitati dall’ospedale di Alzano. Anche la turista di 66 anni trovata positiva al virus mentre era in gita a Palermo risiede nella zona della media Valle Seriana.