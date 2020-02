Francesco Facchinetti: “Ho preso a schiaffi due ragazzi, aggredivano un anziano cinese”

Sulle proprie pagine social Francesco Facchinetti ha raccontato di aver preso a schiaffi due giovani della provincia di Como che insultavano un anziano cinese

“Vicino all’oratorio ci imbattiamo in una rissa. Due italiani giovani litigano con un anziano cinese e gli rivolgono insulti tipo ‘cinese di m… vattene via, è colpa tua se c’è sta malattia: delle cose folli che neanche un troglodita direbbe mai – racconta Facchinetti in un video su Instagram -. Ho cercato di spiegare ai ragazzi che il signore non c’entrava nulla con il coronavirus. Finché a un certo punto hanno cominciato a prendere i sassi e tirarli contro il povero anziano”.

Il dj, conduttore televisivo e cantante bergamasco, figlio di Roby, cantante dei Pooh, ha spiegato di essersi messo in mezzo assieme a un suo amico. “Ma uno dei due ragazzi tira un pugno al signore cinese che cade per terra. Non ci ho visto più, so che sono un quarantenne padre di famiglia ma li ho presi a schiaffi tutti e due. Denunciatemi pure ai carabinieri, se i vostri genitori non vi educano sarà la strada a educarvi”