Erano a San Siro per Atalanta-Valencia: tre tifosi spagnoli sotto osservazione

Sono sotto osservazione (al momento a solo scopo precauzionale) i tre tifosi del Valencia che erano a Milano per Atalanta-Valencia mercoledì 19 febbraio e che nelle ultime ore hanno manifestato sintomi riconducibili al contagio da Coronavirus.

Sulla questione si è espressa la vicedirettrice del settore epidemiologico e della sorveglianza sanitaria nella Generalitat Valenciana, Hermelinda Vanaclocha: “Stiamo ancora valutando la loro situazione. Faremo un sondaggio epidemiologico”. Lo stesso club del Valencia ha invitato, attraverso i propri social, i tifosi presenti alla trasferta di Milano a contattare il 112 se riscontrassero qualche sintomo come problemi respiratori, tosse o febbre.

Gara di ritorno senza tifosi ospiti?

Martedì 10 marzo è in programma il match di ritorno e quasi 3mila bergamaschi hanno in tasca il biglietto per raggiungere la città spagnola. Considerando che molti turisti italiani (lombardi, in particolare) sono stati fermati una volta scesi da treni e aerei in diverse città turistiche negli ultimi giorni, non è da escludere che un eventuale blocco della trasferta alla tifoseria atalantina verrà discusso se la situazione dovesse restare com’è oggi.

Sempre la vicedirettrice del settore epidemiologico e della sorveglianza sanitaria nella Generalitat Valenciana, Hermelinda Vanaclocha, aveva spiegato a Marca che “ancora non sappiamo se i giocatore dell’Atalanta potranno muoversi e venire a Valencia”. Pare comunque da escludere l’opportunità che alla squadra, in toto, verrà vietato di partire per la Spagna.

Ma a Valencia-Atalanta mancano due settimane e, ad oggi, è praticamente impossibile prevedere come evolverà la situazione.