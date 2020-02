Coronavirus, primo contagiato nella Bassa: positivo un uomo di Fontanella

C’è il primo contagio da Coronavirus nella Bassa bergamasca. Si tratta di un uomo di Fontanella, di 57 anni, che stando alle prime informazioni sarebbe stato ricoverato prima all’ospedale di Romano di Lombardia e poi trasferito al Papa Giovanni di Bergamo.

La conferma ufficiale è arrivata dal sindaco del paese, Mauro Brambilla, che con un post su Facebook ha annunciato che il test al quale l’uomo era stato sottoposto è risultato positivo.

“Sono sicuro che con l’aiuto di tutti riusciremo a risolvere il prima possibile questa situazione – ha scritto il primo cittadino -, vi chiedo però la massima collaborazione soprattutto nell’utilizzo dei social, spiace vedere che qualcuno pensi che il Comune o il sindaco ‘sa tutto ma non lo vuole dire’, anche noi eravamo in attesa di una risposta dagli organi competenti e abbiamo dei protocolli da rispettare, il tutto per gestire al meglio questo delicato momento”.

“Le direttive – ha continuato il post – sono quelle di rispettare le precauzioni emanate da Regione, cercando inoltre di evitare assembramenti di persone anche nei bar negli orari di apertura. Mi sento di dirvi grazie per la comprensione e la collaborazione a tutti voi cittadini e le attività locali, stiamo uniti e presto questa situazione si risolverà”.

L’annuncio ha creato qualche preoccupazione di troppo tra i fontanellesi. Qualcuno, tra i commenti, ha anche chiesto al sindaco se fosse utile andare a fare spesa per rifornire la dispensa di casa, evidentemente allarmato da una possibile quarantena del paese della Bassa (che invece resta una “zona gialla”, come tutta la Bergamasca).

Così, su richiesta di Ats, il primo cittadino Brambilla poche ore dopo la pubblicazione ha rimosso il post.