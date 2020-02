Coronavirus, i dati aggiornati: a Bergamo 14 contagiati

Il commissario straordinario Angelo Borrelli, fornendo il bollettino aggiornato alle 12 di martedì 25 febbraio ha dato alcune cifre dei contagiati da Coronavirus a Bergamo, in Lombardia e in tutte le regioni d’Italia.

Sono 20 le province che registrano casi di coronavirus, secondo i dati della Protezione civile. In dettaglio, in Lombardia, Lodi (101 casi), Cremona (39), Pavia (17), Bergamo (14), Milano (3), Monza Brianza (2), Sondrio (1); in Veneto, Padova (30), Venezia (7), Treviso (1); in Emilia Romagna, Piacenza (17), Parma (4), Modena (1), Rimini (1); in Piemonte, Torino (3); in Toscana, Firenze (1), Pistoia (1); in Trentino Alto Adige, Bolzano (1); in Sicilia, Palermo (1); nel Lazio, Roma (3). In Lombardia ci sono 35 casi positivi in fase di ospedalizzazione o isolamento.

E sono 283 i casi positivi in Italia, di cui 7 deceduti e 1 guarito. In Lombardia i casi positivi sono 212, in Veneto 38, in Emilia Romagna 23, in Piemonte 3, nel Lazio 3, in Toscana 2 e un Sicilia 1 caso.