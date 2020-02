Coronavirus, annullata la presentazione della nuova Porsche a Bergamo

A causa dell’emergenza Coronavirus è stata annullata la presentazione della nuova Porsche Taycan a Bergamo. La vettura – il primo modello della casa di Stoccarda completamente elettrico – sarebbe stata protagonista di un evento giovedì 27 febbraio al centro Porsche Bergamo (Bonaldi Gruppo Eurocar Italia).

Le aziende del Gruppo Eurocar Italia stanno adottando tutte le misure necessarie per ridurre al minimo i rischi di contagio, seguendo le prescrizioni del ministero della salute e di Regione Lombardia. Pertanto, il Gruppo Eurocar Italia ha annullato fino a data da destinarsi tutti gli eventi in programma per le prossime settimane.

Continuerà a svolgere la sue attività nel pieno rispetto delle indicazioni delle autorità competenti al fine di proteggere e tutelare al massimo la salute pubblica e i suoi dipendenti.

La notizia della presentazione della vettura era arrivata poche ore dopo quella dell’acquisto della vettura da parte di Bill Gates: il numero uno di Microsoft ha scelto una Taycan Turbo S da circa 200mila dollari confidando le sue impressioni in un’intervista con lo youtuber americano Marques Keith Brownlee.