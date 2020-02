Da giorni annunciano un peggioramento del tempo a Bergamo e in provincia. Vediamo se sarà così con il bollettino del Centro Meteo Lombardo a cura di Ivana Malaspina.

ANALISI GENERALE

L’avvicinarsi di un sistema frontale da nord/ovest porterà martedì nubi diffuse su gran parte della Lombardia accompagnate solo da qualche debole precipitazione e sarà seguito da aria più fredda per alcuni giorni. L’afflusso di correnti settentrionali porterà da domani alcune deboli nevicate sulle Alpi, mentre sul resto della regione è atteso un generale miglioramento. Le temperature caleranno nella giornata nei valori massimi, mentre nei prossimi giorni con la maggior serenità del cielo assisteremo anche a una diminuzione dei valori minimi.

Martedì 25 febbraio 2020

Tempo Previsto: al mattino cieli poco nuvolosi sulle Alpi, nubi diffuse sul resto della Lombardia con cieli grigi e qualche pioviggine su Varesotto, Lario e medio/alta pianura occidentale. Nel pomeriggio nuvoloso o coperto su tutta la regione con la possibilità di qualche fiocco di neve sull’alta Valtellina oltre i 1500 metri. Nella sera e nella notte persistono le nubi ovunque con deboli nevicate oltre 1400 metri su alta Valtellina, alta Valcamonica e Valchiavenna. Nel corso della notte generale miglioramento su tutti i settori.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 7 e 9°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 12 e 14°C, con valori inferiori sulla fascia pedemontana.

Mercoledì 26 febbraio 2020

Tempo Previsto: al mattino poco nuvoloso in pianura, parzialmente nuvoloso sulle Prealpi, nuvoloso sull’arco alpino con deboli nevicate oltre 1200 metri. Nel pomeriggio nuvoloso o molto nuvoloso sulle Alpi con deboli nevicate oltre i 1000 metri e anche a quote inferiori sui versanti settentrionali; parzialmente nuvoloso sul resto della regione. In serata generale bel tempo in pianura, parzialmente nuvoloso sulle Prealpi centro/orientali, nubi sulle Alpi con deboli nevicate oltre 800 metri. Nella notte ulteriore calo del limite delle nevicate.

Temperature: in diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 6 e 8°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 12 e 14°C.

Giovedì 27 febbraio 2020

Tempo Previsto: al mattino poco nuvoloso su tutta la regione con tendenza ad aumento delle nubi sulle Alpi. Nel pomeriggio graduale aumento delle nubi ovunque con cieli parzialmente nuvolosi in pianura, nuvoloso o coperto su Alpi e Prealpi con deboli nevicate fino a quote basse. Nella sera nubi diffuse su tutta la regione con deboli nevicate su Alpi e Prealpi fino a bassa quota. Non si esclude qualche debole nevicata anche a quote collinari.

Temperature: in diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 1 e 3°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 11 e 13°C.