Austria, in isolamento coppia di bergamaschi positiva al Coronavirus

Sono ricoverati in isolamento, e lo resteranno almeno sino a fine settimana nella clinica universitaria di Innsbruck, i due italiani di 24 anni risultati positivi al coronavirus nel Tirolo, in Austria.

L’ha comunicato Guenter Weiss, direttore della clinica universitaria di Medicina interna II. A essere infettati sono marito e moglie, originari della provincia di Bergamo.

La donna vive e lavora stabilmente a Innsbruck, mentre il compagno era andato a trovarla.

La coppia italiana, alla comparsa della febbre lunedì sera, si è presentata in clinica. Come riferito dal direttore Weiss, i due “ad oggi sono nuovamente senza febbre e in buone condizioni”.