Allegrini: il nostro gel per le mani non ha modificato i prezzi, ci dissociamo da chi li alza

Allegrini Spa, azienda di Grassobbio nella Bergamasca, in qualità di produttore del prodotto Primagel Plus gel disinfettante per mani anche a seguito delle notizie apparse sulla stampa, desidera precisare che in questa fase di emergenza internazionale ha intensificato la propria produzione del prodotto allo scopo di rispondere alle diverse domande di acquisto, continuando rigorosamente a praticare i normali prezzi del proprio listino con riferimento alle varie categorie di acquirenti.

Allegrini vende i prodotti a concessionari e distributori e non è poi chiaramente in grado di verificare i successivi passaggi una volta che gli stessi vengono immessi sul mercato e si dissocia da ogni iniziativa speculativa sulla vendita del prodotto ed in particolare dalle vendite online dove il prezzo viene oggi proposto a tariffe evidentemente molto più alte rispetto al normale ricarico che il mercato retail può praticare.

Allegrini ha da sempre promosso campagne di sensibilizzazione sull’igiene delle mani correlate alla prevenzione di infezioni virali e batteriche attraverso la partecipazione ad iniziative sul territorio ed allo sviluppo di progetti nelle scuole.

Il prodotto Primagel Plus, gel disinfettante Presidio Medico Chirurgico, svolge un’azione disinfettante, battericida, virucida, fungicida e tubercolicida ed è stato testato su Adenovirus, Murine Norovirus, Poliovirus e nei confronti di HIV e SARS-Coronavirus. Il Primagel Plus è parte della gamma dei prodotti studiati dai laboratori di Allegrini S.p.A. e l’etichetta riportante la specifica “efficacia antivirale attivo su coronavirus” – autorizzata unitamente al prodotto dal Ministero della Salute con decreto del 29/11/2010 – è utilizzata sin dalla prima immissione sul mercato in quanto come noto il termine “coronavirus” indica una famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore e patologie più gravi che di cui l’attuale Covid-19 fa parte. Inoltre, contenendo come principio attivo l’etanolo (alcool etilico), la formulazione è in linea con quelle raccomandate dall’OMS.