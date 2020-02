Allarme Coronavirus, la Elframo chiude gli stabilimenti

Elframo S.P.A., storica azienda bergamasca, in relazione ai recenti sviluppi territoriali inerenti al Coronavirus e in seguito a confronto con associazioni territoriali e organi sanitari, ha decretato la chiusura dei propri stabilimenti per garantire la tutela e il benessere dei propri lavoratori.

Il Consiglio di Amministrazione presieduto da Maurizio Mora, con piena responsabilità sociale, ha per cui deciso di sospendere le attività a partire dalla data odierna sino al 28 febbraio 2020 compreso, monitorando comunque l’evolversi degli eventi.

La decisione adottata sta ricevendo l’apprezzamento e la solidarietà da diversi partner nazionali ed internazionali.