All’ora di pranzo di lunedì 24 febbraio, forse confidando proprio nella mancanza di controlli nella fascia oraria, ha lasciato la propria abitazione in barba agli arresti domiciliari che stava scontando per andare a fare spesa nel vicino punto vendita di Conad. Ma nel parcheggio ha incontrato i carabinieri che l’hanno riconosciuto e arrestato.

Ora è accusato di evasione G.S., indiano di 26 anni sottoposto al regime degli arresti domiciliari nella sua abitazione di via Piemonte a Ghisalba.

Non si aspettava di trovare i militari fuori dal negozio di via Locatelli, dove probabilmente voleva comprare dei generi alimentari.

I carabinieri lo hanno subito riconosciuto, quindi fermato e arrestato.

Il 26enne è stato trattenuto per la notte nelle camere di sicurezza della caserma di Treviglio e martedì, in mattinata, dopo esser stato trasportato al Tribunale di Bergamo per la convalida dell’arresto, è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari, come deciso da quel Giudice.