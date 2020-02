Inizia una settimana che sul fronte salute e vita sociale si presenta difficile. Vediamo come sarà il cielo sopra di noi, a Bergamo e in provincia, con le previsioni di Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

L’alta pressione in estensione dall’Atlantico e dal nord Africa verso l’Europa centro-meridionale interesserà anche la nostra regione nella giornata di oggi garantendo condizioni di tempo prevalentemente soleggiato.

Nella giornata di martedì l’avvicinarsi di un sistema frontale da nord/ovest porterà nubi diffuse su gran parte della Lombardia accompagnate da qualche debole precipitazione e sarà seguito da aria più fredda per alcuni giorni.

L’afflusso di correnti settentrionali porterà da mercoledì alcune deboli nevicate sulle Alpi, ma un generale miglioramento sul resto della regione.

Per le temperature da martedì è atteso un progressivo calo termico.

Lunedì 24 febbraio 2020

Tempo Previsto: al mattino nuvoloso su Mantovano, Cremonese e Lodigiano; poco nuvoloso per nuvole alte sul resto della regione. Nel pomeriggio generali condizioni di tempo soleggiato con cieli in prevalenza poco nuvolosi. Nella sera inizialmente poco nuvoloso ovunque, ma con tendenza a generale aumento delle nubi. Nella notte cieli nuvolosi su gran parte della regione.

Temperature: in aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 6 e 8°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 17 e 19°C, con punte superiori sulla pianura nord/occidentale e i fondovalle.

Martedì 25 febbraio 2020

Tempo Previsto: al mattino cieli parzialmente nuvolosi sulle Alpi, nubi diffuse sul resto della regione con cieli grigi e qualche pioviggine su Varesotto e fascia pedemontana. Nel pomeriggio nuvoloso o coperto su tutta la regione con la possibilità di deboli precipitazioni sparse e qualche fiocco di neve sulle Alpi oltre i 1400 metri. Nella sera persistono le nubi ovunque con deboli nevicate sulle Alpi e qualche locale pioviggine sul resto della regione. Nella notte generale miglioramento su tutti i settori.

Temperature: minime in aumento, massime in diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 7 e 9°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 14 e 16°C, con valori inferiori sulla fascia pedemontana.

Mercoledì 26 febbraio 2020

Tempo Previsto: al mattino poco nuvoloso in pianura, parzialmente nuvoloso sulle Prealpi, nuvoloso sull’arco alpino con fiocchi di neve sui settori settentrionali. Nel pomeriggio generali condizioni di bel tempo in pianura, parzialmente nuvoloso in zona Garda e valli bresciane; nuvoloso sulle Alpi con deboli nevicate fino a bassa quota sui versanti settentrionali. In serata generale bel tempo in pianura, parzialmente nuvoloso sulle Prealpi centro/orientali, nubi sulle Alpi con deboli nevicate fino a bassa quota.

Temperature: in diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 6 e 8°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 12 e 14°C. Zero termico in calo e intorno a 1000 metri nelle ore centrali del giorno in libera atmosfera, ma fino a 400 metri sulle Alpi.