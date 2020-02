“Stati Uniti: un viaggio senza confini”

L’Ovest leggendario dei grandi parchi, terra mitica e sconfinata. Da San Francisco, città liberale della cultura hippie, alle eccentriche Las Vegas e Los Angeles passando dalle prodigiose formazioni geologiche dei grandi parchi come il Bryce Canyon e la Monument Valley.

L’Est da Toronto a New York, da Washington a Philadelphia, grattacieli avveniristici, palazzi storici, quartieri che trasudano di atmosfere cosmopolite, disegnano un viaggio appassionante nella leggendaria East Coast.

Le dieci esperienze made in USA da non perdere consigliate da Viaggi Arcobaleno:

1 LA VISTA dall’ Angels Landing

Immergetevi nel meraviglioso Zion National Park che sorge attorno ad un canyon scavato dal Virgin River. Per i più temerari il sentiero che conduce all’Angels Landing promette un panorama mozzafiato dalla sua cima.

2 I COLORI dell’ Antelope Canyon

Uno dei parchi più famosi e instagrammabile con le sue rocce rosse e sfumature violacee.

3 LO STORICO miglio quadrato

A Philadelphia attorno all’Indipence National Historical Park scoprite l’origine degli Stati Uniti con oggetti e luoghi simbolo dell’indipendenza americana.

4 UN LAGO in tecnicolor

Grand Prismatic Spring è il lago colorato di Yellostone: si tratta della sorgente d’acqua calda più grande degli Stati Uniti.

5 IL PANORAMA dalla Willis Tower

La vista migliore di Chicago? Visitate lo Skydeck e godetevi il panorama della città a 400 metri di altezza.

6 MUSICA JAZZ a New Orleans

La chiamano “Big Easy” per lo stile di vita super rilassato. Bastano poche ore per le strade di New Orleans per farsi travolgere dal suo mood surreale.

7 SURFARE a la Jolla

Il modo migliore per godersi la bellezza dell’oceano a San Diego è cavalcare le sue onde giganti sia d’estate o d’inverno.

8 CROCIERA al tramonto a Key West

Nella località più a sud degli Stati Uniti da non potete perdere lo spettacolare tramonto sul Golfo del Messico in catamarano con musica dal vivo.

9 SORVOLO in elicottero del Grand Canyon

Un esperienza sensazionale per godere di uno dei panorami più famosi della West Coast.

10 COME UN VERO americano

Vedere una partita degli Yankees a New York non è solo un’evento sportivo. Festeggiare compleanni, comprare pop corn, fare dichiarazioni d’amore nel megaschermo luminoso o partecipare ad una grande ola sarà un ricordo davvero speciale.

