Serie A, si riparte ma a porte chiuse nelle regioni a rischio contagio

La Serie A riparte, ma a porte chiuse nelle regioni in cui vige il divieto di manifestazioni sportive per il coronavirus.

Dopo un’intensa giornata di riunioni e trattative, ad annunciarlo al termine del consiglio dei ministri, è stato Vincenzo Spadafora ai microfoni del Tg 2: “Sono già in vigore provvedimenti che vietano gli eventi fino a domenica prossima, inizialmente per la Lombardia, il Veneto e il Piemonte, ora con questo dpcm abbiamo allargato anche a Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Liguria. In queste regioni, resta il divieto di manifestazioni sportive, per alcuni eventi abbiamo dato la disponibilità a svolgerli a porte chiuse. Il provvedimento non è stato esteso al resto d’Italia perché non esistono le condizioni per prendere misure gravi”, ha concluso.

Per quanto riguarda l’Atalanta Primavera, il campionato domenica prossima sarà fermato (non si giocherà quindi Atalanta-Empoli) mentre al momento è confermata (anche se potrebbe giocarsi a porte chiuse) la gara unica dei quarti di finale di Youth League (la Champions League giovanile) in programma martedì 2 marzo alle ore 13 al Centro Bortolotti di Zingonia.

Stop totale, infine, per tutto il calcio dilettantistico e giovanile, sia per quanto riguarda i campionati di competenza della Figc, sia per quelli del Csi.