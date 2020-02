Primo morto da Coronavirus a Bergamo: deceduto 84enne al Papa Giovanni

Prima vittima bergamasca da Coronavirus nella notte all'ospedale Papa Giovanni XXIII.

Secondo quanto riferito dall'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera, in collegamento con Agorà sui Rai3, si tratta di un 84enne.

#coronavirus Quarta vittima nella notte "è la terza in Lombardia, una persona che era ricoverata all'ospedale di Bergamo" @GiulioGallera Assessore welfare regione Lombardia #agorarai pic.twitter.com/1iwWTpezKs — Agorà (@agorarai) February 24, 2020



Si tratta della terza vittima in Lombardia e la quarta in Italia: "Vittime del Coronavirus - ha spiegato Gallera - ma come previsto molto anziane e con quadri clinici già complicati".

Nella notte sono salite a 150 le persone contagiate da Coronavirus, 38 in più rispetto all'ultimo aggiornamento del Pirellone di domenica sera.