Ponte San Pietro: caso sospetto, portato a Bergamo: pronto soccorso chiuso, poi riaperto

È rimasto chiuso per qualche ora nella notte tra domenica e lunedì il pronto soccorso del Policlinico di Ponte San Pietro. Una persona con sospetto coronavirus è transitata di lì ed è subito stata trasferita all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo dove gli è stato fatto il tampone per verificarne o meno la positività. Intorno a mezzogiorno l’esito: non è coronavirus.

Nella mattina di lunedì il pronto soccorso è operativo.