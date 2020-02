Hawaii Five-0, PresaDiretta o il Grande Fratello Vip? La tv del 24 febbraio

Per la prima serata in tv, lunedì 24 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la terza delle quattro puntate della fiction “L’amica geniale – Storia del nuovo cognome”, con Margherita Mazzucco, Gaia Girace e Giovanni Amura.

Verranno proposti due episodi intitolati “Il tradimento” e “La rabbia”. Nel primo, Pinuccia decide di andar via da Ischia per riprendere il suo posto accanto a Rino, Lila, invece, rimane sull’isola e passa un’estate sfrenata e ricca di emozioni. Nel secondo, dopo l’estate a Ischia, qualcosa è cambiato tra le amiche. Elena e Lila non si sono più viste. Ma quando Elena viene a sapere che l’amica ha lasciato la salumeria per andare a lavorare al negozio di scarpe in centro, decide di andare a salutarla. Qui la ritrova ancora invischiata nella sua storia con Nino, cosa che non le piace.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà il “Grande fratello vip”, condotto da Alfonso Signorini.

Su RaiDue alle 21.20 trasmetterà la nuova serie del telefilm “Hawaii Five-0”, con Alex O’Loughlin, Scott Caan, Chi McBride e Masi Oka. Andranno in onda tre episodi intitolati “Un vecchio caso irrisolto”, “Buon ringraziamento” e “Supereroi”. Nel primo, durante la presentazione del ristorante di Steve e Danny, un ex investigatore chiede aiuto su un vecchio caso mai risolto. Nel secondo, Lou va dalla sua famiglia per il Ringraziamento, ma i vecchi rancori con il fratello vengono a galla. E la serata non va come sperato… Nel terzo, la squadra si occupa dell’omicidio di un cittadino considerato da tutti un eroe, ma qualcosa non torna.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Presadiretta”, il programma di inchieste condotto da Riccardo Iacona. La puntata di stasera sarà intitolata “Terremoto infinito” e proporrà un viaggio all’interno del cratere del sisma che ha colpito Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio. L’area più grande mai colpita da un terremoto, con 49mila sfollati, 388 feriti, 303 morti. A tre anni e mezzo dalla prima scossa un pezzo dell’Italia centrale è ancora in ginocchio e rischia di spopolarsi definitivamente. Cosa è successo, perché persino le macerie non sono ancora state rimosse del tutto? Perché la ricostruzione non riesce a decollare?

E poi, le mappe ufficiali che indicano la pericolosità sismica del territorio italiano in che modo vengono tracciate e aggiornate? A PresaDiretta le voci dei più autorevoli geologi e ingegneri sismici italiani che lanciano un grido di allarme: servono mappe più affidabili. La troupe del programma ha attraversato la gigantesca area del cratere del terremoto, quasi 8mila chilometri quadrati, incontrando sindaci, sfollati, tecnici, cittadini e imprese locali e ha raccolto un lungo elenco di problemi ancora irrisolti.

I terremotati vivono sparpagliati tra hotel, casette prefabbricate e container. Il ripristino della viabilità e delle infrastrutture è molto indietro, pur essendo di importanza strategica per il territorio. I cantieri delle case private, non partono. Le imprese e l’economia di tutta l’area sono allo stremo. E infine norme, procedure e burocrazia paralizzano l’intera catena della ricostruzione.

Su La7 alle 21.15 verrà proposta una nuova puntata di “Eden – Un pianeta da salvare”, condotto da Licia Colò.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 dove alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Quarta repubblica”, il talk-show condotto da Nicola Porro.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Fast & Furious 6”, con Vin Diesel; su Rai4 alle 21.20 “Predators”, con Adrien Brody; su Rai5 alle 21.15 “L’orologio di Monaco”, di Mauro Caputo; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Bella del Signore”, con Natalia Vodianova; su La5 alle 21.10 “Rosamunde Pilcher: un amore che ritorna”, con Anja Knauer; su Iris alle 21 “Contact”, con Jodie Foster; e su Italia2 alle 21.20 “Shadowhunters – Città di ossa”, con Lily Collins.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine ange gardien”, con Mimie Mathy e Samuel Theis. Andranno in onda due episodi intitolati “Caccia al traditore” e “Il fratello brasiliano”. Nel primo, Joséphine deve indagare nel passato di Antoine Dutroc per scoprire se è stato veramente lui a denunciare ai nazisti i componenti di una rete della resistenza, nel 1942. Nel secondo, invece, l’angelo si occupa di un noto chirurgo estetico, Vincent Delattre, che ha appena scopeto di avere un fratello in Brasile.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra dalle 9 “Grande fratello vip – Live” e su Real Time alle 21.10 il reality “Vite al limite”.