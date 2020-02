Dieci chili di cocaina: lo scambio a Calcio scoperto dai carabinieri, tre arresti

Maxi sequestro di cocaina a Calcio, dove domenica pomeriggio i carabinieri hanno scovato dieci chili e mezzo di polvere bianca (che venduta al dettaglio frutta circa due milioni di euro) e hanno arrestato tre persone.

L’operazione è partita da un soggetto sotto osservazione di origine albanese, proveniente da Vicenza, che spacciava in Bergamasca.

Domenica pomeriggio l’uomo, K. M., 34enne, si ferma in auto, una Citroen C4, nel piazzale dell’Italtrans a Calcio. Poco dopo arriva un tir e ne scendono due persone, B. G. 36enne e Z. M. 40enne, provenienti dall’Abruzzo, anche loro albanesi. Hanno una busta grossa che consegnano al 34enne. Lui saluta e riparte.

Alcuni carabinieri rimangono lì, altri seguono la C4, che compie manovre per controllare se era pedinata. Poi se ne va verso Covo e viene fermata. I militari controllano la busta, ma è vuota. In auto sembra non esserci nulla.

Vengono contattati i cinofili di Orio e appena il cane viene fatto salire sulla vettura si muove verso il cruscotto. Viene quindi scoperto un sistema di pulsanti attraverso il quale si apre un vano e lì ci sono quattro panetti di cocaina. A quel punto l’uomo viene portato in caserma.

Altri carabinieri, rimasti sul piazzale, controllano intanto i due a bordo del camion, anche utilizzando un cane cinofilo. Addosso i due hanno una busta con circa 400 grammi di cocaina. Viene perquisito il rimorchio e nel vano del motore è lì ci sono altri panetti. Per un totale, compresa quello ritrovato in auto, di circa dieci chili e mezzo di polvere bianca.

I tre vengono arrestati. Nessuno di loro aveva precedenti.