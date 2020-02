Coronavirus, salgono a 150 i contagi con 4 morti: effetti anche su Borsa e Spread

Sono salite a 150 nella notte le persone contagiate da Coronavirus: rispetto all’ultimo aggiornamento il numero dei nuovi casi è aumentato di 38 unità.

Come annunciato in mattinata (LEGGI QUI)Primo morto da Coronavirus a Bergamo: deceduto 84enne al Papa Giovanni tra domenica 23 e lunedì 24 febbraio si è registrata anche la quarta vittima italiana, la terza in Lombardia: si tratta di un 84enne ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Lunedì mattina a Vo’ Euganeo, in provincia di Padova dove si era verificata la prima vittima italiana da Coronavirus, sono stati attivati i varchi di accesso, misura preventiva di contenimento del virus: carabinieri e polizia li presidiano, evitando “evasioni”.

Dopo il blocco dei collegamenti ferroviari con l’Italia della serata di domenica, l’Austria ha riaperto il Brennero dopo poche ore.

Per ordinanza del presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, chiunque rientri da Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Liguria sarà messo in quarantena per due settimane presso il proprio domicilio. Una decisione simili è stata presa anche dalla Romania, per i suoi cittadini in arrivo dalle zone a rischio del Nord Italia.

La situazione sta pesando anche su Borsa e titoli di Stato: Milano ha aperto a -3,5% (in peggioramento) mentre lo spread tra Btp e Bund è schizzato dai 134 punti di venerdì ai 145 di lunedì mattina.

Seguono aggiornamenti.