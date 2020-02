Coronavirus: rinviati il tour dei “Pinguini” e lo spettacolo di Ale & Franz

A seguito dell’ordinanza emessa dal Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Lombardia sulle misure di contenimento e gestione del Coronavirus, la Fondazione Teatro Donizetti comunica che, fino a domenica 1° marzo, tutti gli spettacoli in programmazione nei teatri Creberg Teatro e Teatro Sociale sono stati sospesi.

Lo spettacolo Romeo & Giulietta: Nati sotto contraria stella con Ale & Franz, che doveva andare in scena al Creberg Teatro dal 27 febbraio al 1° marzo, è stato posticipato dal 28 al 31 maggio, sempre al Creberg Teatro.

I biglietti rimangono validi per le nuove date. Chi fosse impossibilitato a partecipare, può procedere con il rimborso dei biglietti mettendosi in contatto con la Biglietteria della Fondazione Teatro Donizetti via email o telefonicamente. Per chi avesse acquistato i biglietti online si prega di accedere al link http://www.vivaticket.it/ita/rimborso e seguire le istruzioni.

La Biglietteria della Fondazione Teatro Donizetti, sita ai Propilei di Porta Nuova, rimarrà attiva ma chiusa al pubblico da lunedì 24 febbraio a lunedì 2 marzo. Riaprirà, salvo diverse disposizioni, martedì 3 marzo. È possibile scrivere all’indirizzo biglietteria@fondazioneteatrodonizetti.org o telefonare ai n. 035.4160 601/602/603 nei seguenti giorni e orari: da martedì a sabato dalle ore 13.00 alle ore 20.00.

Rinviato per gli stessi motivi anche il tour dei Pinguini Tattici Nucleari, programmato per febbraio e marzo 2020. Si rimane in attesa di prossimi sviluppi ed ulteriori disposizioni per fissare le nuove date. È uno spostamento doveroso e necessario nei confronti dei numerosi fan della band, nell’ottica di privilegiare la tutela della salute di tutti in un momento così delicato. Le nuove

date del tour saranno comunicate a breve, ma comunque non prima del 6 marzo. Contestualmente, il pubblico potrà decidere se chiedere il rimborso o partecipare ai concerti nelle nuove date. Tutte le info saranno disponibili su www.bpmconcerti.com e nei canali social della band.