Coronavirus, le bufale sui casi nella Bassa e Stezzano: chi le inoltra rischia sanzioni

Anche le bufale possono diventare virali. E ‘infettare’ le chat di WhatApp e le bacheche dei social network, diffondendo inutile panico ed allarmismo.

Sul Coronavirus, in questi giorni, ne stanno girando parecchie, soprattutto dopo i casi registrati in Lombardia e nel Nord Italia, che hanno ormai abbondantemente superato il centinaio.

In Bergamasca sono per ora tre i casi confermati, ovvero quelli ufficializzati dalle autorità sanitarie e dalle istituzioni che dirigono l’Unità di Crisi. Altri, invece, sono semplicemente delle “fake news” – false notizie – talvolta confezionate a regola d’arte da chi, purtroppo, si diverte a giocare con l’angoscia altrui.

È il caso di Stezzano, dove per le chat di WhatsApp del paese è rimbalzato un falso comunicato del sindaco Simone Tangorra, con tanto di logo del Comune e firma del primo cittadino. “Una bufala di cattivo gusto – ha replicato l’amministrazione su Facebook -: indagheremo su chi l’ha realizzata e messa in rete, poi procederemo per procurato allarme”. Il consiglio è chiaro: “Seguite i canali ufficiali del Comune per rimanere aggiornati sugli sviluppi in provincia e regione” e “diffidate da chi spaccia notizie false per creare inutili allarmismi”.

La bufala girata a Stezzano su un presunto caso di Coronavirus

Altre bufale su presunti casi di Coronavirus (smentiti da sindaci e autorità sanitarie) sono circolate nella Bassa Bergamasca: in particolare due a Treviglio, uno a Covo e Romano di Lombardia.

Preso di mira anche il quotidiano L’Eco di Bergamo. Qualcuno, infatti, ha diffuso in Rete il fotomontaggio di un articolo che parlava di un contagio a Lallio, quando in realtà non è mai stata pubblicata una notizia del genere: “Non ho parole per definire chi in un momento così delicato e complesso si diverte con questa ironia stupida, triste e decisamente molto poco intelligente” ha commentato il sindaco Sara Perruzzini.

Altra falsa notizia quella circolata sulla Tenaris Dalmine, con un fotomontaggio del Corriere della Sera (tra l’altro di pessima fattura) che fa riferimento alla chiusura dell’azienda per quindici giorni. Difficile cascarci in questo caso, ma sempre meglio mettere le cose in chiaro: basti pensare che, secondo una ricerca del 2018, più dell’ottanta per cento degli italiani non è in grado di riconoscere una bufala sul web.

Un problema enorme, contro il quale l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha recentemente costituito una task force di esperti, proprio “per rintracciare e rispondere a falsi miti e voci” sul nuovo Coronavirus. Il consiglio, in questi giorni di allarme, è quello di informarsi attraverso le homepage dei quotidiani e i canali ufficiali dei Comuni, della Regione o del Ministero della Salute, che diffondono quotidianamente materiale informativo sul virus e come prevenirlo.