Coronavirus, 100mila telefonate al numero verde: info utili e guida al coprifuoco

Le richieste sono tra le più disparate: c’è chi chiede se può andare o meno in vacanza, o portare la figlia a cavallo. E chi teme di essere stato colpito da qualcosa di diverso da una semplice influenza di stagione. Basti pensare che domenica sono state centomila le telefonate al numero verde istituito da Regione Lombardia (800.89.45.45) per dare supporto e consulto medico sul nuovo Coronavirus. Un quantitativo enorme, tant’è che in queste ore si sta valutando di potenziare la linea e di conseguenza il numero degli operatori, viste le problematiche conseguenti l’elevato traffico di telefonate.

È solo uno degli effetti collaterali legati alla psicosi e ai timori generati dal virus. La Regione, a tal proposito, è stata chiara: “Coloro che riscontrano sintomi influenzali o problemi respiratori non devono andare in pronto soccorso, ma chiamare il numero verde unico regionale che valuterà ogni singola situazione e spiegherà che cosa fare”. Per informazioni generali, invece, “c’è il 1.500, il numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute”.

L’obiettivo del numero verde è anche quello di evitare il sovraccarico di telefonate al 112, riservato alle urgenze. Il consiglio è quello di contattarlo quando si riscontrano sintomi acuti quali febbre alta, tosse, difficoltà respiratorie; ci si è trovati nella cosiddetta ‘zona rossa’ (i paesi del Lodigiano dove si sono sviluppati i primi casi) o si ha frequentato una delle persone risultate positive al test. Ovviamente, la chiamata al 112 vale anche per le urgenze non legati a sospetti casi di Coronavirus.

Molte delle domande rivolte agli operatori vertono anche sui comportamenti adottare in questi giorni di allarme. A tal proposito, non si può far altro che rimandare all’ordinanza emessa da Regione Lombardia (GUARDA QUI). Per quanto riguarda la provincia di Bergamo, i sindaci si sono incontrati al Centro Congressi di viale Papa Giovanni per fare il punto e recepire le indicazione del Pirellone. Nelle zone gialle (e quindi anche Bergamo) l’obiettivo è quello di “evitare il più possibile le concentrazioni di persone, gli assembramenti in luoghi pubblici e privati, limitando così i contatti tra le persone” ha spiegato in un video su Facebook il sindaco di Bergamo Giorgio Gori. Il concetto chiave è che si tratta di una misura prudenziale: “Utile ad arginare la diffusione del virus e consentire un miglior isolamento dei casi che dovessero essere individuati”.

Le disposizioni saranno valide per una settimana – fino a domenica 1° marzo compresa, salvo proroghe – in tutta la Lombardia, ad eccezione dei comuni del Lodigiano in cui si è avuta una concentrazione di casi positivi, indicati come ‘zona rossa’ e sottoposti ad un regime molto più rigido (compresa la sospensione di tutte le attività e il divieto di ingresso e uscita dall’area).

Per quanto riguarda Bergamo, l’ordinanza vieta tutte le “manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico”. Quindi centri sportivi, palestre e piscine. Ma anche cerimonie religiose, messe comprese. È stata infatti disposta la “sospensione di tutte le celebrazioni, di tutte le attività pastorali, aggregative, culturali e la chiusura degli oratori e spazi parrocchiali”. Se le chiese “possono restare aperte”, “i funerali possono essere celebrati solo con gli stretti familiari” ha fatto sapere la Diocesi.

Restano aperti i negozi, tranne quelli all’interno dei centri commerciali che sabato e domenica dovranno abbassare le serrande (esclusi quelli che vendono generi alimentari). Stesso discorso per i mercati cittadini, come quello del lunedì in via Spino. Un’ulteriore limitazione riguarda le discoteche, bar e pub che dovranno servire l’ultimo cliente tassativamente entro le 18. Nessuna restrizione, invece, per i ristoranti e i rider che portano il cibo a casa.

Sospese anche le lezioni nelle scuole (gite comprese) e all’Università degli Studi Bergamo, almeno fino a sabato: quindi niente esami e niente lauree come annunciato qualche giorno fa dal rettore Remo Morzenti. Limiti anche per gli ambienti e il mondo della cultura: in particolare l’attività di cinema, teatri, biblioteche e musei, tutti potenziali luoghi di affollamento. All’Accademia Carrara, per esempio, “la mostra Tiziano e Caravaggio in Peterzano resteranno chiuse da lunedì 24 febbraio, fino a nuova comunicazione” si legge in un post sui social.

Da lunedì 24 febbraio saranno anche chiusi una serie di uffici pubblici: la sede dell’ Inps come gli uffici dell’Ordine degli avvocati (sia di via Borfuro che di piazza Dante). Sospesa anche la seduta del Consiglio comunale in programma a Palazzo Frizzoni.