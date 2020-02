Atalanta-Sassuolo, possibile recupero mercoledì 18 marzo tra Udinese e Napoli

Si attende l’ufficialità sulla data di recupero di Atalanta-Sassuolo, partita valida per la 25esima giornata di Serie A e rinviata per l’emergenza Coronavirus.

Si tratta di uno dei quattro match rinviati, insieme a Inter-Sampdoria, Hellas Verona-Cagliari e Torino-Parma e per i quali la Lega Calcio sta cercando di trovare, di concerto con le società, delle possibili soluzioni.

Nel caso di Atalanta e Sassuolo la data più probabile è quella di mercoledì 18 marzo: nessun problema per i neroverdi, impegnati solo sul fronte campionato, mentre per i nerazzurri le possibilità sono vincolate al percorso in Champions League.

Quella del 18 marzo sarebbe la più “comoda”, tre giorni dopo la trasferta di Udine di domenica 15 e prima della trasferta del San Paolo di Napoli di domenica 22.

Un tour de force dopo il ritorno degli ottavi contro il Valencia (il 10 marzo), con tre match in otto giorni, cinque in quindici giorni se si considera anche l’anticipo di sabato 7 contro la Lazio.

E se i nerazzurri dovessero passare il turno (le probabilità sono molto buone dato il 4-1 dell’andata) rinviare ulteriormente il recupero con gli emiliani potrebbe intasare sempre più il calendario in un momento ancora più delicato della stagione.

Altra ipotesi è quella del 4 marzo, quindi tra Lecce e Lazio, con tempi ancora più stretti.

Un problema in più per Gasp e i suoi, che avrebbero preferito decisamente disputare regolarmente il match in programma domenica alle 15.