Ventenne precipita sul sentiero che porta al Curò: è grave

Precipita in un dirupo nella zona del sentiero panoramico che porta verso il rifugio Curò, sopra Valbondione. È successo nella tarda mattinata di domenica 23 febbraio, poco dopo le 11.30.

Secondo le prime informazioni, il ventenne stava facendo un’escursione insieme ad altre due persone quando sarebbe accidentalmente scivolato per diversi metri.

Immediato è stato l’allarme lanciato dai due compagni: sul posto sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino di Valbondione e i sanitari a bordo dell’elicottero del 118 alzatosi in volo da Bergamo.

Il giovane, che ha riportato diversi traumi in tutto il corpo, è stato trasportato in volo all’ospedale Papà Giovanni di Bergamo in codice rosso.