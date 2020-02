Terza vittima da coronavirus: un’anziana a Crema, 152 i contagiati

Nella giornata di domenica il coronavirus ha fatto la terza vittima in Italia: un’anziana ricoverata all’ospedale di Crema nel reparto di oncologia. “Aveva una situazione molto compromessa“, ha spiegato in conferenza stampa l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.

“Sono 152 i contagiati in tutta Italia“: lo ha detto il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli confermando che le strutture sanitarie non hanno ancora individuato il paziente – o i pazienti – zero dal quale è partita la diffusione del coronavirus in Italia. “È difficile formulare previsioni per quella che può essere la diffusione – ha aggiunto – l’unica misura concreta e valida da adottare è dunque quella di chiudere i territori”.

Secondo i dati della Johns Hopkins University, la Cina con quasi 77 mila casi, resta il Paese più colpito, seguito dalla Corea del Sud, con 602. L’Italia scalza il Giappone, dove al momento i casi sono 135. Inoltre ci sono ulteriori 630 casi di contagio registrati sulla nave da crociera Diamond Princess, che però non viene menzionata tra i Paesi ma classificata come “altro”.