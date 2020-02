Sfilate di carnevale sospese a Torre Boldone, Clusone, Zogno e…

Prima Torre Boldone, Clusone e Zogno, ma altri Comuni stanno prendendo la stessa decisione: sospendere le sfilate di carnevale in programma tra domenica 23 e martedì 25 febbraio.

Sfilata di carnevale confermata invece a Pedrengo.

Con una precisa raccomandazione: “recepire questa scelta nell’ottica di una condivisa precauzione e in una logica di autotutela, senza creare allarmismi”, come scrive il sindaco di Torre Boldone, Luca Macario.

“Si comunica che in accordo con i comuni della media valle Seriana le sfilate di Carnevale previste tra oggi e martedì sono sospese – scrive il sindaco di Torre Boldone. A fronte del decreto governativo e dell’interruzione di tutte le attività sportive in Regione Lombardia, ci si attiene al buon senso cercando di evitare aggregazioni numerose di persone. Vi chiedo di recepire questa scelta nell’ottica di una condivisa precauzione e in una logica di autotutela, senza creare allarmismi, nella consapevolezza di un’emergenza sanitaria che ad oggi non riguarda direttamente i nostri territori. Grazie a tutti per l’attenzione e la collaborazione”.