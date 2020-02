Rubano alcolici al supermercato, due in manette

Nel pomeriggio di sabato 22 febbraio, i militari della stazione Carabinieri di Romano di Lombardia, hanno arrestato in flagranza di reato due giovani uomini resisi responsabili del reato di furto in concorso all’interno del supermercato Simply di via dell’Armonia.

Così, N.I. T. e C.F.B., incensurati, rumeni di 22 e 23 anni che, anche se in Italia senza fissa dimora hanno dichiarato di domiciliare in via Padova di Milano, sono finiti in manette poiché, in concorso tra loro, dopo aver manomesso alcune placche antitaccheggio, hanno asportato dagli scaffali del supermercato otto bottiglie di alcolici di varie marche, occultandoli sotto i propri indumenti ed oltrepassato le casse senza pagarle.

Scoperti dal personale addetto alla vigilanza dell’esercizio sono stati subito bloccati ed arrestati dopo il pronto intervento della pattuglia della locale Stazione che, in quel momento, stava effettuando un servizio perlustrativo in zona.

La refurtiva, ben selezionata per qualità, il cui valore commerciale è di circa 210 euro, è stata quindi recuperata e restituita all’attività commerciale.

I due arrestati sono stati pertanto trattenuti nelle camere di sicurezza del Comando Compagnia di Treviglio in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo previsto nella mattinata di lunedì 24 febbraio davanti al Tribunale di Bergamo.