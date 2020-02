Ospedale di Bergamo: novità e riprogrammazioni per il coronavirus

L’ospedale Papa Giovanni di Bergamo avverte i pazienti che hanno appuntamenti per visite, esami, ricoveri.

I pazienti residenti nella zona di Codogno e comuni limitrofi con visite, esami e ricoveri programmati nelle prossime due settimane all’ASST Papa Giovanni XXIII saranno contattati e gli appuntamenti riprogrammati.

Tutti gli altri pazienti con visite ambulatoriali o day hospital programmati sono invitati a presentarsi regolarmente o a disdire per tempo attraverso i consueti canali (http://www.asst-pg23.it/section/1882/Disdici_prenotazioni) nell’impossibilità di presentarsi.

I pazienti con interventi chirurgici programmati non urgenti potrebbero essere contattati per rinviare l’intervento per la necessità di garantire posti letto. “Ci scusiamo per il disagio e vi chiediamo di NON chiamare il centralino o il reparto. Sarà il nostro personale, nel caso, a contattarvi”.