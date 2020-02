I Pinguini Tattici Nucleari ospiti di Fazio: la tv del 23 febbraio

Per la prima serata in tv, domenica 23 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la prima delle tre puntate della nuova serie “La vita promessa – Parte II”, con Luisa Ranieri, Francesco Arca e Miriam Dalmazio.

Mentre nel 1937 a New York, negli Stati Uniti, si sta celebrando il matrimonio di Alfio (Primo Reggiani) e Maria (Francesca Di Maggio), Spanò (Francesco Arca) riesce a fuggire dalla prigione dove era stato rinchiuso grazie all’aiuto di Salvo (Ciro Petrone) e di altri mafiosi. Dopo questa evasione, la famiglia di Carmela Carrizzo (Luisa Ranieri) è nuovamente in pericolo.

Su RaiDue alle 21.05 ci sarà una nuova puntata di “Che tempo che fa”, il programma di interviste condotto da Fabio Fazio.

Tra gli ospiti di stasera ci saranno il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il virologo Roberto Burioni per un aggiornamento sul Coronavirus, con collegamenti con le zone interessate dal contagio.

Voltando pagina, arriveranno in studio l’imprenditore Massimo Moratti, presidente di Saras ed ex presidente e proprietario dell’Inter, che ha guidato per 18 anni, durante i quali ha firmato uno storico triplete nel 2010 e vinto 16 trofei; Giorgio Panariello, da marzo a teatro con lo spettacolo “La favola mia” per celebrare il suo 60° compleanno e i 20 anni di carriera; Elio Germano, protagonista del nuovo film di Giorgio Diritti, “Volevo nascondermi”, in cui interpreta Antonio Ligabue; e lo storico dell’arte e critico Flavio Caroli.

Ci saranno, poi, i Pinguini Tattici Nucleari, la band rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo, dove è arrivata terza col brano “Ringo Starr”, al vertice dell’airplay radiofonico; il sindacalista italo-ivoriano dell’USB Aboubakar Soumahoro, da anni impegnato nella lotta per i diritti dei braccianti e dallo scorso 11 febbraio in marcia con “Il cammino dei bisogni”; la conduttrice televisiva e radiofonica Aurora Ramazzotti; la modella di origine senegalese Maty Fall Diba, protagonista della copertina di Vogue Italia.

Non mancheranno Luciana Littizzetto che commenterà gli avvenimenti della settimana con la sua ironia, e Filippa Lagerback per la presentazione degli ospiti.

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Mago Forest. Ospite il presentatore Stefano De Martino, voce del protagonista del nuovo cartone animato “Arctic – Un’avventura glaciale”. Torna al tavolo anche Aurora Ramazzotti.

Nel preserale, alle 19.40, l’appuntamento è con “Che tempo che farà”, con i divertenti sketch di Mago Forest, Ale e Franz e con l’inviato speciale Gigi Marzullo.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con la sesta e ultima puntata di “Amore criminale”, condotto da Veronica Pivetti. La conduttrice racconta oggi la storia di Guerrina Piscaglia, scomparsa misteriosamente cinque anni fa da Ca’ Raffaello in provincia di Arezzo. La casalinga viveva con il marito, Mirco, e conduceva una vita tranquilla, ma non più felice. A sconvolgere la monotonia del loro matrimonio, l’arrivo di padre Graziano, il nuovo parroco del paese. Guerrina, grazie alle attenzioni del frate congolese, riscopre la propria femminilità e crede che ci sia per lei la possibilità di un nuovo amore. Ma le cose, poi, vanno in un altro modo.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso. Due i faccia a faccia previsti stasera: quello definitivo tra Nina Moric e Luigi Favoloso, e quello tra Iva Zanicchi e Morgan. La Zanicchi aveva accusato il cantante di aver premeditato la lite con Bugo. Morgan si sottoporrà poi alla macchina della verità. Inoltre, sarà ospite l’attore turco Can Yaman, sex symbol e protagonista di fiction di successo. E ancora, arriveranno in studio Pietro Delle Piane, attuale fidanzato della concorrente del Grande Fratello Vip Antonella Elia, e Fiore Argento, ex di Delle Piane, paparazzata proprio insieme a lui. Infine, le pupe e i pupi affronteranno le famose 5 sfere, composte da varie personalità del mondo della cultura.

Su La7 alle 20.35 “Non è l’arena”, condotto da Massimo Giletti. Nel corso della serata si parlerà del coronavirus con gli ultimi aggiornamenti. Passando alla politica, durante la trasmissione ci sarà un’intervista al leader della Lega Matteo Salvini.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.30 c’è “Vendetta di una storia d’amore”, con Nicolas Cage; su Italia1 alle 21.20 “Kong Skull island”, con Brie Larson; su Rai4 alle 21.15 “Sunset contract”, con Peter Nicholas; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “I fiumi di porpora”, con Jean Reno; e su La5 alle 21.10 “Hachiko il tuo migliore amico”, con Richard Gere; su Iris alle 21 “Scent of a woman – Profumo di donna”, con Al Pacino.

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “Prossima fermata Oriente”. In questo episodio, Michael Portillo ci porta alla scoperta dell’India del sud, e precisamente negli stati del Karnataka e Tamìl Nadù. E’ un viaggio per scoprire cosa resta dell’India coloniale britannica, quali sono i suoi lasciti e come è cambiata la nazione da allora.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Ellen Pompeo, Justin Chambers e Chandra Wilson. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Tutto bene, mamma, è solo sangue”, “Grilletto facile”, Avrai bisogno di qualcuno al tuo fianco” e “Mamma ci ha provato”. Nel primo, mentre la relazione tra Stephanie e Kyle diventa sempre più complicata, Meredith incoraggia Amelia e Owen. Nel secondo, i medici devono salvare la vita a un bambino ferito. Callie prende una decisione sul futuro di Sophia senza consultare Arizona. Nel terzo, la relazione tra Stephanie e Kyle diventa sempre più complicata. Nel quarto, Callie e Arizona sono in completo disaccordo sul futuro di Sophia. Intanto Alex ed April si occupano di un’adolescente incinta.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra dalle 9 “Grande fratello vip – Live”; su Real Time alle 20.20 il reality “90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni; e su Italia2 alle 21.20 il telefilm “The Big Bang theory”.