“Ho girato lo spot di Trenord con Pozzetto: la sua simpatia è contagiosa”

“Quando ho ricevuto la convocazione non sapevo che sul set ci sarebbe stato Renato Pozzetto: vederlo arrivare è stata una gran bella sorpresa”. Così la bergamasca Sofia Inglese commenta la sua partecipazione al nuovo spot di Trenord insieme all’attore e comico Renato Pozzetto.

Il video pubblicitario della società di gestione del servizio ferroviario in Lombardia, online da qualche giorno, è stato girato nella mattinata di sabato 11 gennaio alla stazione di Ceriano Laghetto Solaro che, per l’occasione, si è trasformata in un set cinematografico (con linea parzialmente chiusa al traffico ferroviario). Un remake promozionale del film “Il ragazzo di campagna”, realizzato per l’acquisto in Lombardia di 176 nuovi convogli. Proprio come fece Artemio in una scena cult di quella pellicola, Pozzetto è tornato ad ammirare con stupore il passaggio del treno: “Speriamo sia puntuale. Eccolo là che arriva, è quello nuovo! E bè, il treno è sempre il treno” – afferma l’attore vedendo entrare il Caravaggio in stazione. E poi via, a bordo con gli altri compagni di viaggio altrettanto contenti dell’esperienza.

Raccontando la sua partecipazione a questo progetto, Sofia Inglese, afferma: “Quando ho ricevuto la convocazione non sapevo che sul set ci sarebbe stato Renato Pozzetto: nella comunicazione erano riportati solamente i nomi degli attori che erano stati selezionati, cioè Renato, Sofia, Monica e Fabio, e non avrei mai immaginato che ci fosse lui. Quando l’ho visto arrivare è stata una gran bella sorpresa. Lavorare con lui è stata un’esperienza importante: è molto professionale e ci ha dato tanti consigli sul piano attoriale e sulla dizione. Inoltre, dal punto di vista umano è una persona disponibile, coinvolgente e ha una simpatia contagiosa: riusciva a regalare sorriso agli attori sul set ma anche alle comparse che interpretavano i pendolari o i passanti… se le sue battute fossero state pronunciate da un’altra persona non sarebbero state così divertenti”.

L’opportunità di partecipare a questo spot è scaturita da una selezione realizzata lo scorso dicembre. La ragazza spiega: “Dopo aver visto online che era stato indetto il casting, mi sono iscritta, mi hanno richiamata chiedendomi di inviare un video di presentazione e altro materiale poi, dopo una registrazione a titolo di prova mi hanno comunicato che ero stata scelta”.

Sofia Inglese, ventenne di Bergamo, è già stata protagonista di molte pubblicità: ha prestato il suo sorriso e le sue lunghissime gambe allo spot di Veet sui social e sul web, in tv è stata volto degli spot dello snack Perugina Lingotto e sul web per MSC crociere. È impegnata anche nel mondo della moda, che spesso la porta a Milano per shooting e book fotografici collaborando con diversi brands.

Guardando al futuro, dichiara: “La recitazione è una delle mie passioni e per coltivarla sto studiando al Teatro Prova di Bergamo. Quando avrò terminato l’università di Pavia, dove mi laureerò in scienze motorie, mi piacerebbe trasferirmi a Roma per approfondire gli studi di teatro”.