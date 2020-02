È morto Mario Foglieni, sindaco di Ciserano per 14 anni

L’intera comunità di Ciserano è in lutto per la scomparsa dell’ex primo cittadino, Mario Foglieni, di anni 73, sindaco del paese per ben quattordici anni, dal 1985 al 1999.

I funerali dell’ex sindaco, sposato con Gianna e padre di Alan e Dean, malato da tempo, si sono tenuti nella giornata di sabato 22 febbraio, nella Chiesa Parrocchiale dei Santi Marco e Martino di Ciserano.

Cordoglio per la morte dell’ex primo cittadino sia sulla pagina del comune del paese di Ciserano sia sul profilo dell’attuale sindaco Caterina Vitali, esponente della lista “Solidarietà e Progresso”; questa formazione elettorale è stata fondata negli anni ’90 e governa Ciserano sin dai tempi della sua nascita, durante i mandati di Mario Foglieni, Natale Zucchelli, Enea Bagini e Caterina Vitali.