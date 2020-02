Coronavirus: sospese tutte le partite di calcio dilettanti e il basket

Tutte le attività sportive in programma domenica tra Lombardia e Veneto si fermano a causa dell’allerta coronavirus.

Non soltanto la serie A con Atalanta-Sassuolo, si fermano le formazioni del calcio dilettantistico orobico di tutti i gradi, come conferma il comunicato diramato dal CRL (competente per Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, giovanili regionali): “In considerazione della sospensione delle manifestazioni sportive imposta con decreto d’urgenza all’intero territorio della Regione Lombardia a seguito dei casi di contagio da coronavirus, tutta l’attività regionale e provinciale prevista per domenica 23 febbraio 2020 è rinviata a data da destinarsi”.

Anche la Delegazione di Bergamo (competente per Seconda, Terza Categoria e campionati giovanili provinciali) conferma il blocco: “A seguito del decreto governativo atto a contenere le criticità del coronavirus si comunica che viene sospesa tutta l’attività agonistica e giovanile da domenica 23 a mercoledì 26 febbraio compreso”.

Stop anche il basket regionale in Lombardia: “Il Comitato Regionale Lombardia, visto l’evolversi della situazione contingente al Coronavirus in determinate aree della Regione e data la difficoltà di gestire singolarmente le numerose richieste di sospensione gare con la presente comunica che da domenica 23 febbraio compresa – a scopo precauzionale – viene determinata la sospensione di tutte le gare dei campionati regionali di qualsiasi categoria – seniores e giovanili – fino a mercoledì 26 febbraio; le partite saranno recuperate in data da destinarsi. Sarà premura del Comitato di tenere aggiornate le società e i tesserati relativamente ai prossimi sviluppi e decisioni». Così il Comitato regionale lombarda della Federazione italiana pallacanestro.

Qui l’elenco delle gare sospese