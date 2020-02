Coronavirus, Conte annuncia: sospeso lo sport in Lombardia, rinviata Atalanta-Sassuolo

Un’altra conseguenza dell’emergenza Coronavirus dopo i primi casi di contagio in Lombardia e dopo la chiusura delle università, compresa quella di Bergamo (leggi) è lo stop allo sport. A cominciare dal calcio.

Dopo una giornata di attesa, sabato sera il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dichiarato che “il ministro Spadafora ha già annunciato la determinazione a sospendere tutte le attività sportive programmate per domenica in Veneto e in Lombardia”.

Rinviata a data da destinarsi quindi Atalanta-Sassuolo, oltre a Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria. Ma il provvedimento verrà allargato a tutte le discipline sportive nelle due regioni.

Spadafora ha infatti mandato una lettera al presidente del Coni Malagò in cui, sulla base delle decisioni del Consiglio dei ministri, gli chiede “di farsi interprete presso tutti i competenti organismi sportivi dell’invito del Governo di sospendere tutte le manifestazioni sportive di ogni grado e disciplina previste nelle Regioni Lombardia e Veneto per la giornata di domenica 23 febbraio 2020.”