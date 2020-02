Campionati Italiani Indoor, argento per Lidia Barcella nella marcia

Avvio d’argento per l’atletica bergamasca ai Campionati Italiani Indoor in corso ad Ancona.

A condurre il movimento orobico sul podio tricolore è stata Lidia Barcella che ha conquistato la piazza d’onore nella marcia femminile.

La 22enne di Villa di Serio ha provato a resistere al ritmo imposto da Valentina Trapletti (Esercito), pagando però due richiami per sospensione.

In grado di coprire i 3000 metri in 13’40”13, la portacolori della Bracco Atletica ha avuto modo di limare il primato personale di quattro secondi e lanciare un importante segnale in vista della rassegna nazionale in programma a Bergamo il 1 marzo.

Nella velocità sorpresa per Federico Piazzalunga (Atletica Bergamo 1959) che, dopo aver raggiunto la finale dei 60 metri ostacoli, ha concluso la prova al quinto posto.

Capace di fermare il cronometro in 8”07 durante la fase di batteria, il 19enne di Almenno San Bartolomeo ha avuto modo di sfruttare le squalifiche di Hassane Fofana (Fiamme Oro Padova) e Mattia Montini (Carabinieri), coprendo la distanza in 8”16.

Nei 400 metri finale sfiorata per Federica Putti (Atletica Bergamo 1959) e per Matteo Fusari (Bergamo Stars Atletica), rispettivamente settima e nono assoluti.

Foto Fidal Colombo