Si chiude il weekend e ci apprestiamo a iniziare l’ultima settimana di Febbraio. Marco Bisnchini ci spiega che tempo farà con il bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISi GENERALE

Nella giornata di domenica un campo anticiclonico interessa la Lombardia determinando condizioni di tempo stabile e mite sia in quota sia al piano. Dalla giornata di martedì è atteso un peggioramento del tempo per l’arrivo di un fronte perturbato dall’Europa nord occidentale.

Domenica 23 febbraio 2020

Tempo Previsto: Nella notte e all’alba locali foschie sulle zone di bassa pianura. Durante il giorno cieli generalmente velati sull’intera regione.

Temperature: Minime in pianura comprese tra 2/6°C. Nelle zone extraurbane più fredde valori termici compresi tra 0/1°C. Massime in pianura comprese tra 15/18°C.

Lunedì 24 febbraio 2020

Tempo Previsto: Cieli sereni o poco nuvolosi sulla regione fin dal mattino e per tutto l’intero periodo. In serata maggiori foschie in pianura.

Temperature: Minime in pianura comprese generalmente tra 4/7°C. Massime in pianura comprese tra 14/16°C.

Martedì 25 febbraio 2020

Tempo Previsto: Cieli sereni al mattino sui monti. In pianura cieli nuvolosi per foschie anche intense e nubi basse. Dal pomeriggio progressivo aumento della nuvolosità su tutti i settori regionali. Nel corso del giorno possibili deboli pioviggini in pianura specie sui settori centrali della regione. In serata qualche pioggia è attesa sulle alte pianure e sui settori settentrionali della regione. Qualche nevicata in montagna oltre i 1500 metri.

Temperature: Minime in pianura comprese tra 6/9°C. Massime in pianura comprese tra 12/14°C.