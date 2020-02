Barbara Rodolfi medaglia di bronzo ai Campionati di cucina italiana

Con il dessert “Eden”, da lei stessa ideato, la docente di ABF Treviglio Barbara Rodolfi è stata protagonista alla quinta edizione dei Campionati della Cucina Italiana a Rimini, la più importante e completa competizione nazionale per tutte le categorie della cucina, organizzata dalla Federazione Italiana Cuochi.

L’insegnante di pasticceria, 48 anni, residente a Martinengo, ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria “Pasticceria da ristorazione”. Il regolamento prevedeva che ogni partecipante presentasse un dessert composto da un dolce principale, della frutta, un complemento da forno caldo o freddo e un’eventuale salsa. Obbligatorio l’uso e la scelta fra savoiardi, amaretti e pasta sfoglia.

Barbara Rodolfi ha così proposto un dolce che unisce diverse preparazioni: mousse di ananas, coulis all’arancia, biscuit al lime, glassa al lampone, spugna al pistacchio, streusel di amaretto e cioccolato al caramello, composta di ananas e decorazione in isomalto.

“Adoro la frutta e volevo un dessert fresco, piacevole da assaggiare anche dopo un pasto complesso – racconta la docente -. Il mio studio è partito dall’abbinamento di frutti anche difficili da reperire in questo periodo. Ho creato qualcosa che potesse accontentare tutti i palati”.



Tempo a disposizione per la gara: solo 50 minuti.



“È stata dura, dovendo iniziare da zero le preparazioni e non avendo nemmeno il tempo di consultare la ricetta. Bisogna sapere tutto a memoria”.

Per questo Barbara Rodolfi si è allenata intensamente prima di gareggiare, affiancata dall’alunna Angela Romeo della classe 4A.

“È stata un’assistente instancabile: per due mesi, al di fuori delle ore di scuola, abbiamo trovato il tempo per studiare e provare gli abbinamenti. Fondamentale anche il supporto della mia famiglia, perché la preparazione alla gara è totalizzante”.



Barbara Rodolfi ha deciso di dedicarsi alla pasticceria dopo un inizio di carriera nel marketing: “Professionalmente nasco nel laboratorio della storica e rinomata pasticceria ‘Giovanni Pina’ a Trescore Balneario, di proprietà dei miei zii: ho lavorato accanto a Giovanni Pina, Maestro pasticcere, socio fondatore dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani e membro del Relais Dessert International. Inizia qui il mio percorso formativo con i migliori esponenti della pasticceria italiana. Successivamente ho gestito alcune pasticcerie di mia proprietà e poi e ho iniziato il percorso scolastico”.

È importante per Barbara Rodolfi che anche gli alunni imparino a gareggiare: i ragazzi di ABF Treviglio da lei allenati negli ultimi cinque anni hanno vinto 27 medaglie d’oro e 7 coppe al RistorExpo di Erba, salone professionale dedicato al settore Ho.Re.Ca (Hôtellerie, Restaurant, Café). “La competizione è una forma di scuola intensiva, perché ci si scontra con altri professionisti. Ai Campionati della Cucina Italiana io stessa ho dovuto mettermi in gioco: ho partecipato anche per spronare loro a fare altrettanto”.





