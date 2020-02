Autorità riunite d’urgenza in Prefettura: primo caso di Coronavirus a Bergamo

Una persona è risultata positiva al Coronavirus nella Bergamasca.

Le informazioni sono ancora poche e in questo momento è in corso un vertice di massima urgenza in Prefettura, iniziato alle 13 di domenica 23 febbraio, con tutte le autorità per affrontare la situazione.

Fino a sabato sera nessun caso era accertato, con quattro casi sospetti esaminati dall’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, mentre altro due ne sono arrivati domenica mattina: uno di questi è risultato positivo al virus.