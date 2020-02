Si chiama Paola Tiraboschi, 28 anni di Valbrembo, la giovane vittima dell’incidente stradale che si è verificato nella notte in via Lunga, al confine tra Bergamo e Seriate. Abitava in via Sombreno, nella zona di Fontana.

L’INCIDENTE

La ragazza viaggiava sul sedile passeggero della Skoda Yeti che intorno alle 4 si è schiantata contro il guardrail, nelle vicinanze della Fiera di Bergamo. È morta sul colpo.

Foto 2 di 2



Con lei c’erano un’amica di 29 anni e due giovani di 22 e 24 anni, ricoverati agli ospedali di Bergamo e Seriate. Sono sotto choc per l’accaduto, ma non in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze e due auto mediche, oltre alla Polizia Stradale di Bergamo che si è occupata dei rilievi e due squadre dei Vigili del Fuoco.

Nel sinistro non risultano coinvolti altri veicoli. L’ipotesi è che si sia trattato di un incidente con perdita di controllo dell’auto, verosimilmente dovuto all’alta velocità. Ulteriori chiarimenti arriveranno dagli accertamenti sull’alcol test, in programma all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.