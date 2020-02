Prima vittima da coronavirus in Lombardia, è una donna

In Lombardia la prima vittima per coronavirus, la seconda italiana dopo il 78enne di Padova. Sarebbe una donna che era stata ricoverata con una diagnosi di polmonite collegata al focolaio di Codogno.

Bisogna vedere il quadro clinico antecedente della donna per comprendere se ci fossero altre patologie che hanno aggravato d’improvviso le condizioni di salute della donna.

Aumentano le persone che sarebbero state contagiate dall’uomo di 38 anni in cui per primo è stato riscontrato il Coronavirus in Lombardia, che è in condizioni stabili. Tra loro la moglie incinta, medici e infermieri.