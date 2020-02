L’omaggio a Mina o Totti e Massimo Ranieri a C’è posta per te? La tv del 22 febbraio

Per la prima serata in tv, sabato 22 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la seconda delle quattro puntate di “Una storia da cantare”, condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero.

I più grandi interpreti della musica italiana si danno appuntamento per festeggiare la cantante Mina, che quest’anno compirà ottant’anni. In diretta dall’auditorium Rai di Napoli, i conduttori faranno da narratori alla storia delle celebre artista, presentando anche i cantanti che le renderanno omaggio, interpretando le sue canzoni più famose, come “Tintarella di luna” o “Città vuota”. In programma anche una diretta dallo studio di registrazione di Lugano, in Svizzera, dove Mina registra i suoi dischi.

Saranno molti i colleghi che la omaggeranno: Marco Masini, Fausto Leali, Arisa, Irene Grandi, Mondo Marcio, Francesco Renga, Chiara Galiazzo, Mauro Coruzzi, Simona Molinari, Stefano Bollani, Tosca, Nina Zilli, Le Vibrazioni, Nicky Nicolai, Lucia Ocone e Gino Paoli.

Su Canale5 alle 21.20 l’appuntamento è con la sesta puntata di “C’è posta per te”, condotto da Maria De Filippi.

Gli ospiti di stasera saranno l’ex capitano della Roma Francesco Totti e il cantante partenopeo Massimo Ranieri, reduce dall’ospitata al Festival di Sanremo di qualche settimana fa.

RaiDue alle 21.05 trasmetterà il telefilm “Ncis”, con Mark Harmon, Sean Murray e Maria Bello. Andrà in onda l’episodio intitolato “Case mobili”: dopo il ritrovamento sotto un camion, del corpo senza vita del tenente della marina Eli Buck la squadra esamina il percorso fatto dal veicolo negli ultimi giorni. Le ricerche portano Gibbs a una piccola località degli Stati Uniti e al terreno per case mobili di proprietà della vittima e di suo fratello.

RaiTre alle 21.45 proporrà la seconda delle otto puntate di “Sapiens – Un solo pianeta”, condotto da Mario Tozzi. Torna per un nuovo appuntamento in prima serata il programma che mette al centro la scienza e l’ambiente. La serata è dedicata al desiderio di esplorazione che ha caratterizzato la storia dell’essere umano fin dall’antichità. Mario Tozzi si interroga sul bisogno di scoprire nuovi territori e nuove storie, sia che si tratti dei viaggi di Cristoforo Colombo, dell’atterraggio sulla Luna o della creazione di mappe e cartine geografiche.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Miami supercops”, con Bud Spencer e Terence Hill; su Italia1 alle 21.15 “Cattivissimo me 3”; su La7 alle 21.15 “Pearl Harbor”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Monella”, con Anna Ammirati; su Iris alle 21 “The Jackal”, con Bruce Willis; e su Italia2 alle 21.20 “Spiders 3D”, con Christa Campbell.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Laboratorio Ronconi: in cerca d’autore”. Dedicato al progetto triennale sui Sei personaggi pirandelliani, il documentario racconta le varie fasi dello studio, il modo in cui è stato vissuto ed elaborato da un gruppo di giovani attori che hanno avuto la fortuna di lavorare in una condizione davvero speciale.

A seguire, alle 21.50, sarà la volta dello spettacolo “In cerca d’autore”. Lo studio su “Sei personaggi in cerca d’autore” che Luca Ronconi ha condotto per tre anni nel suo laboratorio creativo estivo con gli allievi dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica.

Su La7D alle 21.30 il telefilm “Little Murders by Agatha Christie”, con Antoine Duléry e Marius Colucci. Andranno in onda due episodi intitolati “Un cadavere sul cuscino” e “Omicidio nel sonno”. Nel primo, Larosiere viene incriminato per avere assassinato una sconosciuta prostituta. Lampion è deciso a dimostrare che l’amico è innocente. Nel secondo, Sacha si isola in una casa sperduta, dopo essere sfuggita da un ospedale psichiatrico. Neppure qui riuscirà a trovare pace.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.20 il telefilm “Narcos”., con Pedro Pascal, Wagner Moura e Boyd Holbrook; su La5 alle 21.10 la replica di “Grande fratello vip”; su Mediaset Extra dalle 9 “Grande fratello vip – Live”; e su Real Time alle 21.10 il reality “Vite al limite”.