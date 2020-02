I Vigili del Fuoco del comando provinciale sono intervenuti sabato mattina per spegnere le fiamme che hanno completamente devastato un’auto in via Gavazzeni a Bergamo.

L’incendio è scoppiato intorno alle 12,50 e sulle cause sono in corso approfondimenti. Spente le fiamme, i Vigili del Fuoco hanno bonificato la zona compromessa sotto gli occhi di studenti e passanti.