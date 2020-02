Allarme Coronavirus, niente amichevole di Basket tra Treviglio e Pistoia

La Blu Basket Treviglio comunica che in accordo con l’OriOra Pistoia, le due società hanno deciso di annullare precauzionalmente l’amichevole odierna in programma a Fidenza (PR) per evitare inutili rischi per la salute di giocatori e staff.

La squadra si allenerà regolarmente alle 14.30 al PalaFacchetti.