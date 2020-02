Stampa 3D: incontro sulle opportunità produttive e competitive per gli artigiani

Confartigianato Imprese Bergamo ha organizzato per venerdì 28 febbraio alle ore 18.30, nella sala B della sede di via Torretta 12, un seminario dedicato all’Area Produzione e Subfornitura dal titolo “La stampa 3D. Opportunità produttive e competitive in ambito Artigiano”, finalizzato ad approfondire gli utilizzi e i vantaggi competitivi della stampa 3D.

Il seminario si propone di mostrare l’evoluzione e le molteplici applicazioni e possibilità in ambito artigiano di questa tecnologia, ormai sempre più diffusa ed ulteriormente evoluta negli ultimi anni, che è utilizzata in innumerevoli applicazioni e accelerando i processi aziendali può tradursi in un notevole risparmio di tempo e denaro.

Dopo i saluti introduttivi del Rappresentante dell’Area Produzione e Subfornitura, e membro del Comitato di Presidenza Lorenzo Pinetti, interverranno Daniele ed Emanuele Balasso (Innovative Industrial Solution srl – Galassia 3D), che parleranno dell’evoluzione della stampa 3D e delle relative applicazioni in ambito produttivo artigiano (ad es. gomma, plastica, metallo).

Tra i temi trattati: lo stampaggio di plastica e gomma (come seguire e soddisfare velocemente le richieste dei clienti); lo stampaggio di prodotti di design o artistici con geometrie complesse e ricopertura galvanica con metalli; la presentazione di alcuni casi applicativi con specifici materiali; il confronto tra produzione di parti con tecnologie tradizionali e con tecnologie di stampa 3D; presentazione di opportunità in ambito produzione stampi.

Per informazioni:

Ufficio Aree di Mestiere – Alfredo Perico (tel. 035.274.292; alfredo.perico@artigianibg.com).