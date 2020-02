Ripresi dalle telecamere mentre spacciano, due arresti in piazzale Alpini

Due spacciatori sono stati arrestati giovedì pomeriggio dalla Polizia Locale di Bergamo, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno dato il via all’intervento degli agenti del Nucleo di Sicurezza Urbana del Comune, avvisati dai colleghi della centrale operativa del Comando di via Coghetti.

Le telecamere di piazza degli Alpini stavano riprendendo chiaramente la cessione di sostanze nell’area dietro l’edificio nel quale ha sede McDonald’s: gli agenti sono intervenuti immediatamente e, nonostante il tentativo di fuga, hanno fermato e arrestato S.M. e A.P., rispettivamente di 25 e 20 anni, senza fissa dimora e irregolari sul territorio italiano. Gli uomini del Comune di Bergamo hanno sequestrato 60 grammi di hashish, una dose di cocaina e 500 euro in contanti. I due spacciatori sono stati portati in Questura e questa mattina sono stati processati per direttissima. Identificato anche l’acquirente, residente fuori Bergamo.

Un risultato che è anche frutto del nuovo assetto della piazza: in particolare il trasferimento al parco 4 marzo di via Leopardi dei 20 alberi di fronte all’Urban Center ha permesso di migliorare notevolmente la visuale ai dispositivi di videosorveglianza e alla Centrale Operativa di via Coghetti e ora è possibile vedere con molta più chiarezza quello che accade nello spazio, soprattutto nell’area adiacente lo stesso urban center e l’edificio in cui si trova McDonald’s.

Nel mese di febbraio sono già 4 gli arresti effettuati dalla Polizia Locale di Bergamo: dall’inizio dell’anno sono 142 le persone controllate sul territorio, 32 quelle denunciate di cui 28 a piede libero e 4 arrestate; 11 le persone segnalate alla Prefettura come assuntori abituali di sostanze stupefacenti.