Ricercato da un anno, si nascondeva in un edificio abbandonato a Sotto il Monte

Ricercato da marzo, si nascondeva in un edificio abbandonato a Sotto il Monte. Giovedì mattina, 20 febbraio, i carabinieri di Calusco d’Adda lo hanno arrestato durante un servizio mirato di osservazione nella zona dov’era stata segnalata la sporadica presenza di individui sospetti. Si tratta di un cittadino marocchino senza fissa dimora e con precedenti di Polizia per spaccio di sostanze stupefacenti, falsità materiale in atto pubblico, reati contro il patrimonio e la persona, nonché violazioni riguardanti la normativa degli stranieri.

Sul soggetto gravava appunto un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Bergamo risalente al marzo scorso, per un danneggiamento aggravato perpetrato in Valle Imagna nel 2008.

Il soggetto è stato quindi portato in carcere a Bergamo, dove dovrà scontare alcuni mesi di carcere e successivamente espulso, visto che gli è stato revocato il permesso di soggiorno.